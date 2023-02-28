Мастер-спальня: роскошь или необходимый комфорт?

Фото: Илья Кручинин

При проектировании квартир в современных жилых комплексах, архитекторы учитывают интересы всех членов семьи и разные сценарии жизни. Есть планировки с отдельными постирочными, большими кухнями-гостиными, уютными террасами. Несколько лет назад начали набирать популярность планировки с мастер-спальнями. Сейчас это маст хэв для больших семей.

Для начала давайте разберемся, что такое мастер-спальня. Если можно так выразиться, это государство в государстве. Изолированная спальня с собственной ванной комнатой и порой даже гардеробной. По сути, это полностью укомплектованная родительская спальня. Или же наоборот – уголок для молодой пары, которая пока живет с родителями.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

Такие комнаты удобны тем, что не нужно по утрам выстаивать очередь в душ или сталкиваться лбами с родственниками возле шкафа. Недостаток можно назвать только один, если в паре разный график сна и пробуждения, то шум сборов на работу могут помешать спящему. Но это тоже решаемый вопрос – усиленная шумоизоляция.

Обычно мастер-спальня занимает самую большую площадь в квартире или второе после кухни-гостиной. В зависимости от архитектурных решений помимо санузла и гардеробной в такой комнате может быть также собственный балкон или терраса.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

В мастер-спальне могут быть собственный балкон или терраса. Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент»

В тюменском ЖК «Сердце Сибири», который строит ГК «Страна Девелопмент», большой выбор квартир с мастер-спальнями. Еще один плюс в пользу этого квартала - его локация. Он расположен в деловом центре города, откуда удобно добраться до любой части города. На территории самого ЖК появится детский сад. Место под строительство запланировано в центре рядом с пешеходным бульваром ЖК. А магазины, аптеки, кафе и булочные расположатся прямо на первых этажах жилых домов. Подробнее о проекте, планировках и ценах на сайте девелопера strana.com.

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ГК «Страна Девелопмент»