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Большегруз, ставший причиной затора на федеральной трассе Тюмень – Омск, перемещен на обочину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– Движение по автодороге Тюмень – Омск открыто. Большегруз перемещен на обочину. Будьте внимательны, – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Напоминаем, что фура, съезжая с путепровода, въехала в ограждение, тем самым перекрыв дорогу сразу в двух направлениях. К счастью, пострадавших в этом ДТП нет.

Регулировали движение на месте инцидента два наряда ДПС.