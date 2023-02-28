Фото: Александр Моор, соцсети

В тюменском микрорайоне Березняковский появится новая школа на 1 100 мест. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в своем телеграм-канале.

«Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский. Обещал решить этот вопрос на одной из своих «Прямых линий». Тогда же поручил заняться проектом», – написал управленец.

Также Александр Моор сообщил, что будущая школа уже прошла государственную экспертизу и получила одобрение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре снесут театральный центр «Космос» и построят на его месте новую школу.