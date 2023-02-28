В Тюмени 28 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 238 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 238 случаев заболевания, 14 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 262 875 человек.

На данный момент один пациент находится на ИВЛ, а 2 958 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 313 человек, за весь период – 255 347.

Вакцинированы против коронавируса 1 451 309 жителей, полный курс прошли 1 185 308 тюменцев.

В России выявлено 9 753 человека с COVID-19, госпитализировано 2 053 россиянина. Излечились от коронавируса 14 365 жителей, а 35 – скончались. Всего в стране зарегистрировано 22 272 470 случаев заболевания коронавирусом.