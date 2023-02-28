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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:16

Движение по трассе Тюмень – Омск перекрыто из-за ДТП

Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Авария, произошедшая на 11-м километре федеральной трассе Тюмень – Омск, парализовала движение транспорта на данном участке, причем в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение, пострадавших нет. Из-за ДТП полностью ограничено движение транспорта в обоих направлениях, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают два наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают. Данные меры необходимы для того, чтобы ликвидировать последствия аварии и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе.

Объехать данный участок можно по автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.