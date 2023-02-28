Тюменские полицейские задержали наркокурьера, промышлявшего по всей стране

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Тюменские полицейские задержали подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Машину, в которой находился обвиняемый, остановили на 9-м километре трассы Тюмень – Омск. На вопрос сотрудника ДПС о маршруте движения, 32-летний водитель раздумывал около минуты, а затем начал запутанно объяснять, что едет то из Москвы, то из Санкт-Петербурга. С конечной точкой пути мужчина также не мог определиться, называя то Владивосток, то горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, где он якобы собирается покататься на сноуборде. При этом лицо гражданина заливал пот, а руки заметно дрожали.

– Заметив явные признаки беспокойства, полицейские решили досмотреть автомобиль в присутствии понятых. В итоге на заднем сиденье были обнаружены несколько тряпичных сумок, в которых находилось 15 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик N-метилэмефедрон общей массой около 13 килограммов, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее не судимый житель Пермского края признался, что с ноября прошлого года занимается распространением крупных партий наркотиков в европейской части страны. На этот раз он ехал во Владивосток из Санкт-Петербурга, по пути оборудовав тайники в Иркутске, Чите и других населенных пунктах. За свои услуги злоумышленник планировал получить до 500 тысяч рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.