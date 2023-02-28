В последние дни февраля в Тюмени выпала треть месячной нормы осадков Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В последние дни февраля в Тюмени выпала треть месячной нормы осадков. Такую информацию в своем телеграм-канале опубликовал глава города Руслан Кухарук.

Погода в городе действительно переменчивая: от сильного снега, ледяного дождя и порывами ветра до 19 м/с до резкого повышения температуры воздуха. Из-за сложившейся ситуации провели совещание, на котором проанализировали текущую обстановку, очистку дорог, дворов от снега и его одновременный вывоз. Известно, что уборка снега проводится в несколько смен, в том числе ночью.

Руслан Кухарук отметил, что снежные массы, сброшенные с кровель домов, должны быть незамедлительно вывезены. Также будут скорректированы графики подрядчиков, которые усилят уборку территории рядом с социальными объектами.

– Я вижу, что тюменцы пишут в социальных сетях, обозначают адреса и вопросы по уборке территорий. По моим ощущениям, наибольшее количество жалоб поступает на состояние дорог и тротуаров. Все ваши сигналы и адреса направляются специалистам ЕЦОР и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, по этим фактам принимаются управленческие решения, – сказал глава города.