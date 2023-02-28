Житель Аромашевского района подозревается в убийстве односельчанина Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Житель Аромашевского района подозревается в убийстве своего односельчанина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Тюменской области. В убийстве подозревают 41-летнего жителя села Сорочкино.

- Ночью, 27 февраля 2023 года, во время совместного распития алкоголя 41-летний подозреваемый, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес 64-летнему гостю-собутыльнику один удар ножом в область ключицы. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия - говорится в информации ведомства.

Мужчина задержан и взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.