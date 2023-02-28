В Тюменской области готовятся к пожароопасному сезону 2023 года

Фото: сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

В регионах Уральского федерального округа продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2023 года. Сегодня полномочный представитель Президента Владимир Якушев в режиме видеоконференции провел совещание с регионами, на котором рассмотрели дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

– Главное – своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения, – акцентировал полпред.

Полпред отметил необходимость своевременного ввода на территории специальных режимов реагирования и оперативности в запрашивании помощь. Все это необходимо, чтобы не допускать ухудшения лесопожарной обстановки.

В прошлом году на территории земель лесного фонда УрФО зарегистрировано 2 524 пожара на площади 600 тыс. га. Средняя площадь одного пожара составила 238 га. Количество пожаров по отношению к 2021 году сократилось, но при этом увеличилась их площадь.