В 2023 году три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены

Фото: "Олимпийская Ребячка"

Три тысячи жителей Тюменской области смогут получить путевки на реабилитационные смены в 2023 году. Это будут путевки для детей и путевки «Мать и дитя». В 2022 году по таким путевкам отдохнули и оздоровились больше 1 600 человек.

Как отметили в информационном центре правительства региона, детям, которые состоят на диспансерном учете или перенесли отдельные заболевания, бесплатно предоставляют путевки на отдых в загородные оздоровительные центры. Эти путевки предоставляются всего по более чем 30 болезням. Смены проходят в лагерях «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Витязь», «Родник», «Серебряный бор», «Энергетик», в лагере им. Ю.А. Гагарина.

Кроме оздоровления в программе предусмотрена просветительская и психолого-педагогическая работа.