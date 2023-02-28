В Тюмени многодетную мать лишили родительских прав из-за постоянного пьянства Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени лишил 40-летнюю Татьяну Р. родительских прав в отношении троих малолетних детей (два сына и дочь от разных отцов) и взыскал алименты на их содержание до совершеннолетия, сообщает в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Законных отцов у старших ребят нет, а мать жила с детьми у матери своего сожителя, который является отцом самого младшего мальчика. Комиссия по делам несовершеннолетних уже работала с семьей. Женщину привлекали к административной ответственности за пьянство в присутствии детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Именно это стало причиной того, что сотрудники центра для несовершеннолетних «Семья» два года назад обратились в суд, чтобы лишить её родительских прав.

Женщине дали шанс на исправление и оставили детей при условии, что она изменит свое отношение к их воспитанию и прекратит пьянствовать. Но свои обещания она не сдержала. В итоге по решению суда дети переданы отделу по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени и Тюменского района.