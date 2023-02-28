В Тюмени 28 февраля отключат несколько светофоров в центре города Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня возможно отключение нескольких светофоров в центре города. Это связано с плановым отключением электроэнергии.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», 28 февраля с 08.00 до 17.00 возможны отключения светофоров на пересечении улиц: Малыгина и Шиллера; Малыгина и М. Горького; Малыгина и Салтыкова-Щедрина; М. Горького и Красных Зорь; Салтыкова-Щедрина и Красных Зорь.

Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и соблюдать ПДД.