Дело о разводе из-за смены пола мужчины рассмотрят на закрытом судебном заседании в Тюмени

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В Тюмени на закрытом судебном заседании рассмотрят дело о разводе из-за смены пола мужчины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

– В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора Тюмени о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке, – говорится в сообщении.

Суд определил, что рассмотрение гражданского дела будет проходить в закрытом судебном заседании 13 марта 2023 года. О том, что мужчина сменил пол стало известно после проверки информации, поступившей из ЗАГСа Тюмени. 33-летний мужчина обратился туда с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский, и его заявление было принято.