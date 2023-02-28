В Тюмени 28 февраля 2023 года ожидается потепление до 0 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 28 февраля 2023 года, будет облачно. Ожидается снегопад, местами гололёд и отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, 9 – 14 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 19 м/с, днём – до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днём потеплеет до -0…-5.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день люди говорили о погоде: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.