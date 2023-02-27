В Тюменской области усилили контроль за движением на федеральных трассах

Фото: УГИБДД России по Тюменской области

ГИБДД в Тюменской области усиливает надзор за движением на федеральных и региональных дорогах. Это решение принято из-за сложных погодных условий: на трассах сильный ветер, снегопад, плохая видимость, поземка и перемёты.

– Дополнительные наряды ДПС вышли на службу на федеральных автодорогах Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Омск, Курган – Тюмень, Екатеринбург – Тюмень. В границах Тюменского и Нижнетавдинского районов дополнительные наряды спецвзвода полка ДПС ГИБДД несут службу на региональных автодорогах Тюмень – Нижняя Тавда, Тюмень – Криводанова, Тюмень – Каменка, Тюмень – Салаирка, – рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Особенно опасная и сложная обстановка сложилась на федеральной автодороге Тюмень – Омск в границах Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа. На трассе сейчас работают 6 нарядов ДПС.

ГИБДД призывает водителей ограничить поездки по федеральным автодорогам до окончания снегопада и улучшения видимости.