В Тюмени собака нашла в сугробе пьяного мужчину и громко залаяла, привлекая внимание хозяина Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени собака спасла замерзающего на парковке мужчину. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

– Вечером 26 февраля на углу возле парковки собачка обнаружила мужчину в сугробе и громко залаяла, привлекая внимание хозяина. Выяснив, что незнакомец в нетрезвом состоянии пролежал на снегу около часа и уже изрядно замерз, очевидец позвонил в скорую, – сообщили в департаменте.

Скорая приехала на место происшествия через 8 минут. Медики проверили состояние 42-летнего мужчины и отметили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Температура тела была в норме – 36 градусов, переохлаждения не было, как и видимых травм и обморожения. Поэтому нетрезвого мужчину передали полицейским.