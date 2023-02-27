В Тюменской области благодаря инвестпроекту по производству фанеры появится 500 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Инвестиционный проект компании ООО «Тюменский ЛПК» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, соответствующее решение утверждено приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 20 февраля 2023 года.

Эта федеральная мера позволяет получить лесные участки для заготовки древесины в аренду без проведения торгов. При этом в течение семи лет арендная плата будет снижена в два раза. Реализация проекта позволит создать крупное производство фанеры в Уватском районе, а из древесных отходов будет налажен выпуск пиролизного масла. Благодаря инвестпроекту будет создано 500 новых рабочих мест, объем инвестиций составит более 13 млрд рублей.

– Приоритетные инвестиционные проекты нацелены на глубокую переработку древесины для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, – сообщили в департаменте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что приоритетный инвестиционный проект по глубокой переработке древесины, который направлен на создание современного высокотехнологичного лесоперерабатывающего комплекса к 2023 году, реализуется в Исетском районе с 2017 года. Проект реализует компания «ТехноМодель»: объем инвестиций составит 330 млн рублей, планируется организовать 260 новых рабочих мест. В 2021 году здесь запустили пеллетное оборудование общей производительностью 36 тыс. тонн продукции в год.

Также мы рассказывали о том, что механизм поддержки инвестиционных проектов, который включает предоставление бизнесменам земельных участков в аренду без проведения торгов, успешно действует в Тюменской области.