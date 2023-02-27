Тюменку, которую едва не зарезал бывший муж, выписали из больницы

Тюменку, которую чуть не зарезал бывший муж, выписали из больницы Фото: Татьяна Коркина

Тюменку, которую хотел убить бывший муж, выписали из больницы. Подробности о состоянии пострадавшей от рук экс-супруга тюменки сообщает tmn.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Стало известно, что после продолжительного лечения пациентка выписана на амбулаторное лечение.

Напомним, трагедия произошла 19 февраля в пятиэтажке на улице Тульской. Мужчина пришел к бывшей 41-летней супруге, чтобы выяснить отношения, а наткнулся на мать женщины и ее друга. Разгневанный экс-супруг наносил удары ножом всем, кто встретился ему на пути. Теща с товарищем погибли на месте, а бывшей жене удалось выжить.

Ранее мы писали о том, что тюменца, зарезавшего мать и нового сожителя бывшей супруги, отправили в СИЗО на два месяца.