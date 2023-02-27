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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 12:53

Тюменку, которую едва не зарезал бывший муж, выписали из больницы

После продолжительного лечения пациентка выписана на амбулаторное лечение
Виктория Терина
Тюменку, которую чуть не зарезал бывший муж, выписали из больницы

Тюменку, которую чуть не зарезал бывший муж, выписали из больницы

Фото: Татьяна Коркина

Тюменку, которую хотел убить бывший муж, выписали из больницы. Подробности о состоянии пострадавшей от рук экс-супруга тюменки сообщает tmn.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Стало известно, что после продолжительного лечения пациентка выписана на амбулаторное лечение.

Напомним, трагедия произошла 19 февраля в пятиэтажке на улице Тульской. Мужчина пришел к бывшей 41-летней супруге, чтобы выяснить отношения, а наткнулся на мать женщины и ее друга. Разгневанный экс-супруг наносил удары ножом всем, кто встретился ему на пути. Теща с товарищем погибли на месте, а бывшей жене удалось выжить.

Ранее мы писали о том, что тюменца, зарезавшего мать и нового сожителя бывшей супруги, отправили в СИЗО на два месяца.