«Отпетые мошенники» дадут концерт в Тюмени

Фото предоставлено КП

1 апреля, «Руки ВВерх!». Бар приглашает погрузиться в ностальгическую атмосферу 90-х на концерте группы «Отпетые мошенники».

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, из миллионов окон домов. Без их хитов не обходилась ни одна дискотека в 90-х и 00-х, а участники коллектива были любимчиками миллионов девушек по всей стране.

«Отпетые» исполнят все любимые хиты группы: «Всяко-разно», «Хали-Гали», «Бросай курить!», «А у реки», «Люби меня, люби» и многие другие.

Фото предоставлено КП

До и после концерта будет дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства. Сбор гостей в 18.00. Начало концерта в 20.00.

Адрес: Тюмень, ул. Челюскинцев, 40.

Билеты и подробности на сайте tyumen.rvbar.ru.