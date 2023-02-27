Десять театров привезут в Тюмень массу спектаклей на всероссийский фестиваль «Малая сцена»

Фото: Малая сцена

Составы десяти театров приедут в Тюмень на IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена», который пройдет с 23 по 26 марта 2023 года. Литературно-музыкальные композиции, сказки, спектакли-шутки, монологи, музыкальные спектакли в областную столицу привезут театры Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска и Краснодара.

Особенность фестиваля состоит в том, что в программе будут работы, которые доступны и понятны любому подростку. По словам директора фестиваля «Малая сцена» Светланы Ханжиной, уровень подростковых театров растет, заинтересованность участников становится выше, а желание проявляться и выступать качественно стало ценностью.

– Фестиваль задумывался как раз с такой мечтой – вовлечь подростков в театральную деятельность, создать для них среду, в которой можно реализоваться и проявить себя не только в родном городе, но и за его пределами. Приятно, что именно Тюмень становится местом объединения такого количества творческой молодежи, – рассказала Светлана.

На все спектакли ходят целыми семьями, школьными классами, творческими коллективами. Зрителям нравятся разножанровость спектаклей, современная драматургия, актуальные темы.

Председателем жюри, которое будет оценивать конкурсантов, станет лауреат «Золотой маски», практик социального и инклюзивного театра в России Борис Павлович. Он поставил более 80 спектаклей в двух десятках городов – от Таллина и Ярославля до Ташкента и Хабаровска. В рамках фестиваля для участников пройдет творческий вечер Павловича. Жители Тюмени смогут попасть на его выступления 21 и 22 марта по билетам.

Организаторами выступают молодежный театр «УЮТ» и театральный центр «РяДом». Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.

Подробности о фестивале в официальной группе VK.