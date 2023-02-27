Автопарк Тюменской авиабазы пополнился двумя автоцистернами повышенной проходимости Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Две автоцистерны повышенной проходимости Next «Садко» закупили для Тюменской авиабазы в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в региональном департаменте лесного комплекса, машины позволят тушить лесные пожары и могут использоваться как самостоятельные боевые единицы.

Автоцистерна «Садко» может доставить к месту лесного пожара семь человек боевого расчета, 100 литров воды, пенообразователь и полный комплекс пожарно-технического вооружения. Благодаря новой технике бойцы лесоохраны смогут добираться до труднодоступных участков леса и оперативно бороться с огнем.

Напомним, что с начала реализации нацпроекта в 2019 году в автопарке Тюменской авиабазы появилось 6 новых лесопожарных автоцистерн. Отныне в арсенале лесоохраны более сорока таких машин.

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По словам начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, по итогам 2022 года основного показателя федерального проекта «Сохранение лесов» («Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений») достигли все регионы, в целом по Уральскому федеральному округу он составляет 100,3%, при плане на год 85,3%. В Тюменской области этот показатель составил 120,1% (140,3% от плана).

Как отметил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов, в регионе в полном объеме достигнуты все показатели, установленные региональным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».