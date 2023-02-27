Жителям подгорной части Тобольска увеличили скорость мобильного интернета

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

У тоболяков, проживающих в частном секторе в районе улиц 3-я Трудовая и 1-я Луговая, появилась возможность пользоваться более быстрым 4G-интернетом от МТС. Благодаря установке новой базовой станции средняя скорость мобильного интернета в микрорайоне Южный выросла более чем на 30%.

Уже сегодня улучшение качества связи могут оценить медперсонал и пациенты Городской поликлиники, ученики и педагоги школы № 14 с дошкольным отделением. Модернизация сети позволит ускорить мобильные сервисы даже в период повышенной нагрузки.

По словам Анастасии Михайловой, директора филиала МТС в Тюменской области, телеком-инфраструктура Тобольска постепенно расширяется. Эксперты анализируют трафик, определяют места активного использования цифровых сервисов и улучшают связь там, где это необходимо.

– Например, в микрорайоне Южный ежегодно, начиная с марта, мы фиксируем кратный рост трафика, что связано с увеличением числа дачников. Мы заранее усилили сеть на этих территориях, чтобы горожане смогли полноценно провести лето, наслаждаясь цифровым комфортом. В течение года планируем улучшить связь еще в трех микрорайонах Тобольска, − отметила Анастасия.