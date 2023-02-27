В Тобольске за гибель ребенка воспитателю детского сада вынесли приговор Фото: Татьяна Коркина

Тобольске вынесли приговор воспитателю за гибель ребенка в детском саду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю детского сада. Женщина обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», – говорится в сообщении.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась, а также попросила прощения. В итоге суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.