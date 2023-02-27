В Тобольске за 9,5 миллионов рублей продают 120-летний особняк

Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области

В Тобольске за 9,5 миллионов рублей продают старинный особняк. Объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу Тобольск, ул. Ремезова, 43 и находящийся сейчас в муниципальной собственности, выставлен на торги. Такое сообщение появилось на странице Комитета культурного наследия Тюменской области в соцсети.

Двухэтажный краснокирпичный жилой дом построен для служащих виноделательного завода, представляет интерес как образец многоквартирного дома начала ХХ века. Приём заявок для участия в конкурсе по приватизации краснокирпичного двухэтажного здания проходил до 26 февраля 2023 года. На сайте «ГИС Торги» старинный особняк, являющийся объектом культурного наследия выставлен за 9 540 001 руб.

Общая площадь здания составляет 747,5 кв. м, а земельного участка - более 4 тысяч кв. м. Кадастровая стоимость объекта составляет 2,56 миллиона рублей. На сайте указано, что будущий владелец должен сохранить дом в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и охранным обязательством.

Итоги аукциона подведут 2 марта 2023 года.