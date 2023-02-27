В Тюменской области до конца марта продлили режим повышенной готовности Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности, он будет действовать до конца марта. Решение об этом приняли сегодня, 27 февраля, на заседании регионального оперативного штаба.

– В течение шести недель (со второй по седьмую) в регионе наблюдалось увеличение заболевших коронавирусом и, соответственно, ухудшение эпидемиологической ситуации. За последнюю восьмую неделю, с 20 по 26 февраля, в связи с праздничными днями и разобщением коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости, – рассказала врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Недельный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составил 137 на 100 тысяч населения – выше, чем в среднем по стране. Более чем у 91% пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Для госпитализации заболевших в регионе развернуто 55 коек.