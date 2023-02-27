В Тюмени при столкновении автобуса с манипулятором пострадали две пенсионерки

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В связи с сильным снегопадом на тюменских дорогах ухудшилась аварийная обстановка. По информации региональной Госавтоинспекции, к этому часу произошло уже 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Так, на 22-м километре трассы Тюмень – Омск рейсовый автобус № 101 Тюмень – Боровский въехал в стоявший на обочине манипулятор. В свое оправдание 65-летний водитель пояснил, что разворачивался, когда автобус потащило в сторону и он потерял управление.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В момент столкновения в автобусе находились 30 человек, двое из них получили различные травмы (пенсионерки 76 и 73 лет). Остальные пассажиры не пострадали, они благополучно добрались до места на запасном транспорте.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

Сейчас на федеральной трассе дежурят наряды ДПС. Полицейские просят водителей быть крайне внимательными и не превышать скорость.