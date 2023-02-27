Жители Тюмени смогут напрямую летать в Стамбул

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С 30 марта жители Тюмени смогут напрямую улететь в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Рейсы в исторический город будут выполняться каждый четверг авиакомпанией Red Wings, а перевозить людей предстоит воздушным судам Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Тюмени назначен на 03.30, а прибытие в Стамбул – в 06.50 (время отправления и прибытия указано местное). Таким образом дорога займет 5 часов и 20 минут.

Наличие и стоимость билетов можно уточнить на сайте авиакомпании и в авиакассах города.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что для жителей областной столицы стали доступны чартерные рейсы в Таиланд.