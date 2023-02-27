На реконструкцию тюменского аэропорта «Рощино» потратят 14 миллионов рублей

Фото: пресс-служба аэропорта «Рощино»

Тюменский аэропорт «Рощино» ждет масштабная реконструкция. Контракт на выполнение работ заключен с турецкой компанией ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ».

- Организация имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Сумма договора составляет 13 999 997 676,91 рублей, - прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

В ходе реконструкции площадь нового терминала увеличится до 46 тысяч квадратных метров (сейчас она составляет 27 тысяч квадратных метров), а еще его оснастят семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

Также специалисты отремонтируют инженерные сети, приведут в порядок привокзальную площадь и перрон.

Работы пройдут в три этапа и завершатся в 2027 году. После этого пропускная способность аэропорта увеличить до 1 900 пассажиров в час, а за год он будет способен обслужить 3 800 000 пассажиров.