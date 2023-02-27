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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 6:40

Неоднократно судимый тюменец избил приятеля ногами по лицу, тем самым сломав ему челюсть

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, жесткого избившего своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Информация о пострадавшем поступила в городской отдел полиции №3 из медицинского учреждения. В нем говорилось, что в что больницу доставили мужчину 1981 года рождения с переломом челюсти и другими телесными повреждениями.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, им оказался неоднократно судимый горожанин. Оказавшись в отделе полиции, он рассказал, что распивал вместе с потерпевшим алкогольные напитки. В определенный момент между ними началась ссора, которая и привела к случившемуся, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.