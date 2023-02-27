В Тюменской области мошенники представляются следователями и угрожают людям уголовными делами Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени не единожды зафиксированы случаи мошенничества со стороны преступников, которые представляются сотрудниками следственных органов СК Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, злоумышленники сообщают, что якобы от банка получено обращение по факту неправомерного оформления кредита и есть вероятность привлечения к «уголовке», если человек откажется от предоставления данных.

При помощи специализированного программного обеспечения мошенники меняют номер абонента на настоящие служебные номера следователей.

БДИ!

Тюменский следственный отдел доводит до сведения граждан, представителей юрлиц о том, что недопустимо выполнять любые преступные требования мошенников. Никогда ни следователи, ни полиция, ни Росгвардия не требуют переводить деньги на какие-либо счета и не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов.

Не подавайтесь на уговоры и угрозы телефонных мошенников и не переводите деньги на указанные ими счета.