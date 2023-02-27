Двое взрослых погибли и два ребенка ранены в ДТП на 241-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла накануне, 26 февраля, около 22 часов на 241-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись автомобили «Крайслер» и ГАЗ «Валдай».

По предварительным данным, «Крайслер» выехал на встречку из-за заноса автомобиля. Вполне возможно, что водитель не учел метеоусловия при выборе скорости.

Смертельная авария на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате аварии погибла 32-летняя пассажирка «Крайслера» из Тобольска. 43-летнего водителя из Самарской области доставили в больницу, но там он скончался. Двое мальчиков 7 и 9 лет, ученики первого и третьего классов одной из тобольских школ, ранены. Их госпитализировали с полученными травмами в больницу.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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