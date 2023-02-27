В Омутинском районе капитально отремонтируют Центральную районную больницу Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Приемное отделение, отделение скорой помощи, диагностическое отделение и пищеблок филиала областной больницы № 11 – Омутинской центральной районной больницы – отремонтируют в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, строители приступили к ремонту в августе 2022 года и на 97% сделан демонтаж. В подвале уже залили полы и полностью нанесли штукатурку на стены, на первом этаже смонтировали цементно-песчаную стяжку, заложили и расширили дверные проемы, установили оконные блоки.

Сейчас строителям нужно заменить инженерные сети, стеновые и напольные покрытия, оконные блоки, двери. Важный этап – обшивка фасада, утепление и ремонт кровли. Всего предстоит отремонтировать почти 1 тысячу квадратных метров помещений медучреждения. По словам заведующего Омутинским филиалом Александра Помешкина, работы продлятся до конца сентября 2023 года. Здесь будут созданы современные, комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям Омутинского района.

– Расширение коридоров позволит облегчить транспортировку тяжелобольных. Создание удобных зон ожидания сделает пребывание в лечебном учреждении комфортным. Полностью будет переоборудован пищеблок – это новые возможности в лечебном питании как важном факторе выздоровления, – отметил Александр.

Как подчеркнул главный врач больницы Алексей Белов, реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения позволит улучшить и создать более комфортные условия для персонала и пациентов в области получения более качественной медицинской помощи.