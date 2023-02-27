Более 50 пациентов прошли курс реабилитации на многоосевой моторизированной платформе HUBER 360 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Многоосевая моторизированная платформа HUBER 360 с биологически обратной связью успешно работает в «Градостроителе» с декабря 2022 года для медицинской реабилитации пациентов с разными заболеваниями. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, установка поступила в центр в рамках федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

За зиму полный курс восстановительного лечения на уникальном оборудовании прошли более 50 пациентов, большинство из которых с неврологическими заболеваниями. Но при использовании различных комбинации четырех типов упражнений на гибкость и подвижность, динамическое усиление, баланс и координацию сопротивление можно создать неограниченное количество спецпротоколов для каждого пациента. Параметры упражнений можно настраивать для каждого пациента, чтобы решить проблемы, вызванные ковидом, черпно-мозговыми травмами и т. д.

По словам врача ФРМ Руслана Аксиева, система предоставляет все данные о тренировке, отслеживает динамику терапии и мотивирует пациента на максимально эффективное выполнение упражнений за счет игровой подачи соревновательного момента.

В базе данных имеется большое количество готовых протоколов лечения патологий. Также специалист физической реабилитации может сам корректировать выбранную программу для достижения поставленных целей. Как отметила пациент Наталья, которая прошла пять процедур, ее состояние значительно улучшилось.

– У меня после заболевания была нарушена координация движений, беспокоили головные боли и болевой синдром в плечевых суставах. В «Градостроителе», в том числе и с помощью занятий на этом тренажере, мне помогли обрести уверенную походку, движения руками стали свободнее, и головные боли оставили меня, – рассказала она.