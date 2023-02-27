В Тюмени 27 февраля 2023 года погаснут сразу четыре светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 февраля, погаснут сразу четыре светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 до 17 часов светофор погаснет на перекрестке:

- д. Казарово – ул. Казаровская;

С 9 до 17 часов:

- ул. Тобольский тракт – школа №48;

- ул. Тобольский тракт – ул. Судоремонтная;

- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.