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НовостиАвто27 февраля 2023 1:01

В Тюмени 27 февраля 2023 года погаснут сразу четыре светофора

Рассказываем, где отключат светофоры 27 февраля 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 27 февраля 2023 года погаснут сразу четыре светофора

В Тюмени 27 февраля 2023 года погаснут сразу четыре светофора

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 февраля, погаснут сразу четыре светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 до 17 часов светофор погаснет на перекрестке:

- д. Казарово – ул. Казаровская;

С 9 до 17 часов:

- ул. Тобольский тракт – школа №48;

- ул. Тобольский тракт – ул. Судоремонтная;

- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.