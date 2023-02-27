В Тюмени 27 февраля 2023 года погаснут сразу четыре светофора
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 27 февраля, погаснут сразу четыре светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 8 до 17 часов светофор погаснет на перекрестке:
- д. Казарово – ул. Казаровская;
С 9 до 17 часов:
- ул. Тобольский тракт – школа №48;
- ул. Тобольский тракт – ул. Судоремонтная;
- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.