В Тюмени в день Кирилла Весноуказчика 27 февраля 2023 потеплеет до +1 градуса Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 февраля 2023, ожидается облачность, ночью небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха -5…-10 C, в Уватском районе -12…-17 C. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В Уватском районе сильный снег, местами гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с, температура -4…+1 C.

По народному календарю 27 февраля (14 февраля по старому стилю) день Святого Кирилла, византийского миссионера, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку.

На Руси Кирилла называли Весноуказчиком, так как с этого дня по погоде судили о весне. Если погода была хорошей, значит, впереди ждут морозы. На Кирилла говорили: «Снег оседает – поля утучняет». Это было связно с тем, что крестьяне удерживали на полях снег, чтобы он напитал почву влагой.