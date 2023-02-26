Новый цифровой маммограф в Абатской районной больнице позволяет выявить новообразования на ранней стадии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Почти 2 тысячи снимков сделали на новом цифровом маммографе, который в 2022 году поступил в Абатскую районную больницу. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это первое оборудование такого уровня, которое появилось в медучреждении в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам заведующего Абатской районной больницей Юрия Лагунова, с момента начала работы на новом оборудовании обследовали 431 женщину. У четырех из них выявили мастопатию, у одной фиброаденому. Все пациентки сейчас получают лечение.

- Им рекомендовано своевременно проходить маммографию, регулярно посещать врача-гинеколога, - отметил Юрий Лагунов.

Маммография на этом аппарате позволяет обнаружить новообразования размером от двух миллиметров. Если врач выявляет патологию на этой стадии, распространение опухоли сводится к нулю, что дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы. Специалисты уверены, что благодаря новому маммографу поднимутся показатели раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. А это значит, что эффективно лечить их уже можно будет в начальной стадии.

Напомним, в Тюменской области для реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» подключили «тяжелую артиллерию». К примеру, в городской поликлинике № 12 с лета 2022 года работает уникальное оборудование – маммограф, благодаря которому пациенткам оказывают доступную современную и технологичную амбулаторную помощь. С начала 2022 года в поликлинике сделали маммографию 3941 женщине, при этом 2569 исследований сделано на новом аппарате.