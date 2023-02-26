В селе Велижаны открыли новую врачебную амбулаторию Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Велижаны открыли новую врачебную амбулаторию общей площадью 261 квадратный метр. Как сообщили в департаменте здравоохранения, здание построили на средства регионального бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения».

По словам исполняющей обязанности главного врача Областной больницы №15 Натальи Мироновой, над проектом работали экономисты, хозяйственники, административный корпус больницы и медицинские сотрудники.

- Мы сделали все возможное для того, чтобы жители Нижнетавдинского района, в частности Велижанского сельского поселения, получали медицинскую помощь в современных, комфортных условиях, - отметила Наталья Миронова.

Все гости, которые побывали на открытии, смогли изнутри увидеть медучреждение. Здание укомплектовали новым оборудованием, инструментами и мебелью, которые закупили в соответствии со стандартом оснащения врачебной амбулатории. С этого момента у медицинского персонала есть оборудование, о котором они могли только мечтать, в т.ч. современная стоматологическая установка и спирограф. В отделение физиотерапии поступила магнитотерапевтическая и лазерная установки.

Но новым условиям работы рады не только пациенты, но и медицинские сотрудники. В амбулатории будут работать: врач общей практики, терапевт, врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, зубной врач. Здесь будут работать кабинеты специалистов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, дневной стационар и физиокабинет.

Велижанская врачебная амбулатория рассчитана на 84 посещения в смену. За врачебной амбулаторией будут закреплены почти 4 тысячи взрослых и 790 детей.