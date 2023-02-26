В Сладковском районе запланирован серийный выпуск снегоболотоходов «Хакер» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Серийный выпуск снегоболотоходов «Хакер» планируется в селе Сладково Тюменской области. Как сообщили в региональном Инвестиционном агентстве, у предприятия большой опыт в изготовлениии такого транспорта и есть производственно-техническая база. На реализацию проекта инвестор потратит 6 миллионов рублей, будет создано 5 рабочих мест. Правда, для реализации проекта понадобится государственная поддержка Инвестагентства.

Первый прототип снегоболотохода из металла уже собран, начались эксплуатационные испытания. В марте 2023 года предприниматель Александр Жуков планирует представить серийный образец продукции, которую выполнят из пластика и полиэтилена низкого давления.

Предприятие уже получило сертификат соответствия и лицензию на производство снегоболотохода «Хакер» в январе 2023 года сроком на пять лет. Потенциальными покупателями транспортных средств могут стать охотничьи и рыбоводческие хозяйства Тюменской области, подразделения МЧС, индивидуальные предприниматели.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в посёлке Московский Тюменского района продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по организации производства вездеходной техники. Инициатором выступила компания «Беркут», которая выпускает снегоболотоходы «Беркут 8».

СПРАВКА «КП»

Снегоболотоход – это такая плавающая машина с двумя звеньями, балансирной подвеской и ломающейся рамой на восьми колёсах низкого давления. Благодаря своей способности передвигаться в условиях полного бездорожья в любое время года, их применяют для решения различных задач, включая транспортировку крупногабаритных грузов к удаленным объектам.