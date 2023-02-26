Тюменская компания будет ремонтировать скважины на месторождениях Египта Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменская нефтесервисная компания «Ойл Тэк» заключила договор на оказание услуг по ремонту скважин на месторождениях Египта. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, подписание договора между тюменцами и египетскими компаниями Access Middle East Oil Services и F&M состоялось на полях международной нефтегазовой выставки EGYPS в Каире.

В международной выставке, которая состоялась в середине февраля 2023 года, приняли участие 32 тысячи представителей нефтяного и газового секторов из разных стран мира. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, правительство региона настроено на развитие партнерских отношений между египетскими и тюменскими компаниями. В том числе, в рамках соглашения, которое было подписано на Промышленно-энергетическом форуме TNF в 2022 году между ассоциацией «Нефтегазовый кластер», Российско-египетским деловым советом и Торгово-промышленной палатой Тюменской области.

В свою очередь, генеральный директор компании Иван Лесь подчеркнул, что египетский рынок интересный, впереди ждет большая работа.

- Российские технологии лучше и дешевле навязанных правил компаний «большой четвёрки». Поэтому они и вызывали в Египте определённый ажиотаж. Впоследствии у компании есть планы выйти на рынок Ливии и Саудовской Аравии, - отметил Иван Лесь.

Напомним, поддержка в продвижении тюменской продукции и услуг оказывается бизнесу с помощью национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».