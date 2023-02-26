Резидент индустриального парка ДСК500 увеличит производство изотермических фургонов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Резиденты индустриального парка ДСК500 – компания «Термо Топ Тюмень» - осваивает новое направление по импортозамещению. После ухода с рынка иностранных конкурентов спрос на услуги компании, которая занимается ремонтом автомобильного климатического оборудования, заметно вырос. Также у клиентов появилась потребность в изотермических фургонах, востребованных в торговле и у охотников и рыболовов.

По словам гендиректора предприятия Александра Юмашева, в месяц компания производит 3-4 фургона длиной до шести метров. Компания уже договорилась с китайскими автопроизводителями доукомплектовать их машины в России и поставлять продукцию на их шасси.

- В планах нарастить выпуск тюменских автофургонов в 5 раз, до 20 единиц в месяц. Для этого компания приняла решение о расширении производства на ДСК500 и приобретении нового оборудования, а также увеличении числа высококвалифицированных сотрудников. Сегодня компания загружена заказами до конца мая, - цитирует Юмашева пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Как отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, среди всех индустриальных парков ДСК500 занимает особое место. Ведь это наследия советского периода, площади огромного завода.

«ДСК500 среди наших индустриальных парков занимает особое место. Это наследие советского периода, площади гигантского завода. В индустриальном парке развивают производство 22 компании. А Агентство помогает льготной арендой, техническим и административным сопровождением, поддерживает планы предприятий по расширению.

- Уже скоро площадка ДСК500 начнёт преобразовываться в Промышленный Технопарк, новый статус и пространство усилят импортозамещение в Тюменской области, - подчеркнула она.