В Тюмени РСРЦ «Семья» проводит благотворительную акцию по сбору мужских вещей Фото: Юлия Кучеренко

В честь Дня защитника Отечества тюменский региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» проводит благотворительную акцию по сбору мужских вещей «Равнение на мужчин».

Акция продлится до 28 февраля. Неравнодушные тюменцы могут принести мужскую одежду, обувь, средства личной гигиены и ухода, которые в дальнейшем передадут тем, кто в этом нуждается.

В «Лавку добра» часто обращаются малоимущие, многодетные семьи, пожилые граждане. Пожертвованные вещи могут быть не новыми, но обязательно – опрятными и в хорошем состоянии. Сбор и выдача вещей в «Лавке добра» производятся по адресу: Тюмень, улица Амурская, 150. Приём вещей проводится круглосуточно на посту охраны, а выдача вещей только по предварительной записи по телефону 8-963-452-45-11.