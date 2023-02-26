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НовостиДом. Семья26 февраля 2023 16:03

Тюменцы узнали, как самостоятельно приготовить грунт для рассады

Для роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва
Виктория Терина
Тюменцы узнали, как самостоятельно приготовить грунт для рассады

Тюменцы узнали, как самостоятельно приготовить грунт для рассады

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы узнали, как приготовить грунт для рассады самостоятельно. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня», ссылаясь на эксперта межрегионального отделения Союза садоводов России Нину Щербакову.

– При самостоятельном приготовлении грунта для рассады нужно соблюдать следующие пропорции: огородная земля – 2 части, перегной 1 –часть, низинный торф – 1 часть, речной песок – 1 часть. В таких пропорциях получается грунт универсального назначения. Огородную землю желательно брать с гряд, где росли зеленные или бобовые культуры. Нужно обязательно обратить внимание на кислотность почвы (РН= 5,5–6,5) - говорит эксперт.

Кислотность почвы Нина Щербакова измеряет с помощью набора из лакмусовых бумажек, который можно купить в специализированных магазинах. Сначала 1 ч. л. грунта нужно размешать в стакане снеговой или дождевой воды, дать отстояться 2–3 часа, потом опустить лакмусовую бумажку в раствор, затем в соответствии с таблицей в инструкции определить кислотность.

Для роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва. Поэтому для уменьшения кислотности в почву стоит добавить золу. Грунт следует обеззаразить: пропарить при высокой температуре в духовом шкафу или пролить кипятком, а другим вариантом обеззараживания может быть заморозка грунта в течение длительного времени, либо проливание его раствором триходермина. После этого в него необходимо добавить минеральные удобрения и биогумус.