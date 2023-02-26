Тюменцы узнали, как самостоятельно приготовить грунт для рассады Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы узнали, как приготовить грунт для рассады самостоятельно. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня», ссылаясь на эксперта межрегионального отделения Союза садоводов России Нину Щербакову.

– При самостоятельном приготовлении грунта для рассады нужно соблюдать следующие пропорции: огородная земля – 2 части, перегной 1 –часть, низинный торф – 1 часть, речной песок – 1 часть. В таких пропорциях получается грунт универсального назначения. Огородную землю желательно брать с гряд, где росли зеленные или бобовые культуры. Нужно обязательно обратить внимание на кислотность почвы (РН= 5,5–6,5) - говорит эксперт.

Кислотность почвы Нина Щербакова измеряет с помощью набора из лакмусовых бумажек, который можно купить в специализированных магазинах. Сначала 1 ч. л. грунта нужно размешать в стакане снеговой или дождевой воды, дать отстояться 2–3 часа, потом опустить лакмусовую бумажку в раствор, затем в соответствии с таблицей в инструкции определить кислотность.

Для роста большинству огородных растений необходима нейтральная почва. Поэтому для уменьшения кислотности в почву стоит добавить золу. Грунт следует обеззаразить: пропарить при высокой температуре в духовом шкафу или пролить кипятком, а другим вариантом обеззараживания может быть заморозка грунта в течение длительного времени, либо проливание его раствором триходермина. После этого в него необходимо добавить минеральные удобрения и биогумус.