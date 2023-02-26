В тюменской «Конторе пароходства» откроют «Читальню»

Фото: «Контора пароходства»

«Бесплатная «Читальня» появится в тюменской «Конторе пароходства», сообщает Вслух.ру.

«Контора пароходства» уже несколько лет проводит для тюменцев лекции, мастер-классы, кинопоказы и выставки на правом берегу Туры. А скоро здесь может появиться комфортное пространство для работы и чтения в холле второго этажа. Посетители уже давно просили организовать дополнительное пространство с литературой. Помещение в стиле лофт уже имеется, книги про современное искусство, урбанистику, менеджмент и развитие - тоже. Остается собрать 350 тысяч рублей - для этого открыт краудфандинговый сбор на платформе Planeta.

Каждый может поучаствовать в создании «Читальни» в «Конторе пароходства». Для этого можно купить один из лотов или просто пожертвовать символическую сумму. Направить можно от 100 рублей до 50 тысяч рублей. За донат участникам вручат чашку кофе, значок, участие в лекции или мастер-классе, приглашение в театр, годовое посещение выставок или возможность отдохнуть в природном комплексе.