Строительство путепровода через Транссиб в Ялуторовске идет с опережением сроков Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал сегодня, 26 февраля 2023, на строительной площадке путепровода, который проходит через Транссибирскую железнодорожную магистраль. По словам главы региона, строительство идет с опережением сроков.

- По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам, - отметил Александр Моор.

Он подчеркнул, что в рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, в 2022 году в правительстве региона приняли все необходимые решения полностью профинансировать строительство. Поэтому проблем из-за роста цен на строительные материалы не было.

Уже закончились работы по строительству путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен. На 50-70% переустроены сети водоснабжения и водоотведения, а газопровод перенесен на 100%. Сейчас монтажники переносят сети электроснабжения и связи.

В Ялуторовске, который разделен Транссибирской магистралью на две части, очень ждут новый путепровод, который обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

Напомним, строительство путепровода в Ялуторовске через Транссиб началось в январе 2022 года. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Возвести развязку планируется за два года. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность объекта для города: «Железная дорога «Москва – Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд».