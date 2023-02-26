Сельские учреждения Тюменской области получат по полмиллиона на реализацию новых проектов Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Сразу 14 сельских учреждений Тюменской области получат государственную поддержку в размере 506 тысяч рублей на реализацию новых проектов. Из них 100 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на заседании отборочной комиссии, где подвели итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в сельских поселениях.

Для участия в ежегодных конкурсах поступило 85 заявок от учреждений культуры и специалистов отрасли. Эксперты оценивали их по нескольким направлениям: «музейное дело», «библиотечное дело» и «культурно-досуговая деятельность». По словам Елены Майер, победа в конкурсе учреждений культуры и сотрудников организаций – доказательство их эффективной работы.

- Дополнительное финансирование стимулирует их на реализацию новых проектов, что позволяет укреплять позиции в регионе и привлекать внимание новых жителей, - отметила Елена Майер.

Помимо выделенных 506 тысяч, лучшие работники получат по 50 тысяч рублей федеральных средств. Имена победителей назовут в День Культуры, который в России отметят 25 марта 2023 года. Отметим, что поддержка учреждениям культуры и сотрудникам оказывается в Тюменской области в рамках реализации региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году в Ишиме открылась первая в регионе модельная библиотека. Из средств федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей на переоснащение по модельному стандарту.