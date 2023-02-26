В Тюмень из Херсонской области прибыли 28 вынужденных переселенцев Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмень сегодня, 26 февраля, из Херсонской области прибыли 28 вынужденных переселенцев - в их числе 6 детей. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры. Приехавших жителей Херсонской области разместили в пункте временного размещения Тобольска. Всем гражданам окажут необходимую медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе устроят детей в учреждения образования.

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