В Тюмени дети приготовили бенто-тортик с Чебурашкой

Фото: Юлия Ростовщикова

В гостиничном комплексе «Восток» провели мастер-класс для детей по изготовлению бенто-тортов с главным мульт-брендом страны - Чебурашкой. Мастер-класс провела кондитер Юлия Ростовщикова, финалист седьмого сезона шоу «Кондитер». Желающих посетить мастер-класс было много - после выхода одноименного фильма Чебурашка стал культовой фигурой.

- Чебурашка - культовый персонаж. У всех, кто участвовал со мной в одной программе, проходил мастер-класс именно по Чебурашкам. Конечно, больше я работаю со взрослыми людьми, но и с детьми работать тоже нравится. Они интересные, яркие, непосредственные. Очень приятно видеть, как все стараются. Каких-то сложностей в работе с детьми не вижу, наоборот это интересный опыт - поделилась Юлия Ростовщикова.

Уже испеченные коржи участники мастер-класса обмазали заранее подготовленным кремом, а потом нарисовали сверху любимого персонажа кондитерскими смесями: какао, шоколадом, бамбуковым углем и другими вкусностями. Юлия помогала каждому участнику и одновременно призывала не расстраиваться, если что-то не получается. В итоге получилось 11 самостоятельных Чебурашек, украшавших 11 симпатичных бенто-тортиков.