Тюменский дизайнер одежды рассказала о главных трендах грядущего сезона

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Тюменский дизайнер одежды Мия Аксакова рассказала о главных трендах грядущего сезона в одежде. Одним из главных трендов грядущего сезона остаётся кожаное платье, пишет АиФ-Тюмень.

По словам Мии, блузы, рубашки и футболки наступающей весной модницы заменят на кроп-топы и бра в бельевом стиле. Они отлично сочетаются с брюками и джинсами, шортами и бермудами, а также с юбками на низкой посадке. Не потеряют актуальности пайетки. Ими украсили худи, платья, юбки, колготки и обувь.

- Несмотря на то, что оверсайз все еще доминирует в нашем гардеробе, последние несколько сезонов в моду возвращаются женственные образы: полупрозрачные платья, юбки и топы, - отметила дизайнер.

Она также посоветовала поменять спортивные костюмы и «папины» брюки на юбки из полупрозрачного материала и платья длины миди и макси. Весной будут в тренде романтичные платья из кружева, пастельно-розовых комбинезоны и короткие платьев с принтом. Костюм лучше выбрать свободного или асимметричного кроя, а жакет - с широкой линией плеч и юбкой с разрезом по бедру.

Кроме того, весной образ будут сопровождать ажурные и цветные колготки, а также гольфы и носки в сетку в повседневных и вечерних луках.