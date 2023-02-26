С начала 2023 года в Тюменской области произошло 295 ДТП, в которых погиб 31 человек Фото: Татьяна Коркина

Тюменские автоинспекторы контролируют безопасность на федеральных трассах области.

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области особенно тщательно контролирует федеральные автодороги. В первую очередь это касается соблюдения ПДД на участках, где идет реконструкция дорог и дорожный ремонт. Водителей предупреждают об опасных участках на трассах, там особенно необходимо выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

Особенно много таких участков на федеральной автодороге Тюмень-Омск. В пресс-службе Госавтоинспекции пояснили, что в последнее время увеличилось ДТП с летальным исходов на федеральных автодорогах. Водителей призывают совершать меньше опасных маневров в пути, связанных с выездом на встречку и обгоном. С начала 2023 года в Тюменской области произошло 295 ДТП, в них погиб 31 человек, 409 человек ранены. Большинство погибших – 23 – на федеральных трассах.