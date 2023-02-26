Для тюменцев с ОВЗ проводят лекции о питании и психологическом здоровье

Фото: Тюменский ГМУ Минздрава России в ВК

Спортивные занятия для тюменцев с ОВЗ дополнят мини-лекциями о рациональном питании и психологическом здоровье, сообщает Тюменская линия.

Специалист Тюменского государственного медицинского университета Елена Августа проводит тренировки по направлению «Лечебная и адаптивная физическая культура с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы» для пожилых людей с ослабленным здоровьем.

Помогают в этой работе и студенты вуза, имеющие сертификат школы волонтера-медика. На прошлом занятии, которое проходило в сквере Льва Ровнина, они продемонстрировали пожилым людям комплекс упражнений для укрепления здоровья.

- Тренировки проходят под музыку, с использованием методов аутотренинга. Релаксационные методики являются лучшим и наиболее быстрым способом борьбы со стрессом и усталостью, которые приводят к обострению заболеваний, - рассказала Елена Августа.